Gouden tijden voor frituren? In Aalst sluit Lowie vrijwillig zijn zaak: “Wij wachten niet op de regering” Rutger Lievens

16 maart 2020

15u02 7 Aalst Frituur Lowie in Hofstade sluit de deuren, ook al is dat (nog) niet verplicht door de overheid. “Als we zelf niet de juiste beslissing nemen, zal dit drama alleen maar erger worden”, zeggen de uitbaters.

“Wij hebben deze nacht geen oog dichtgedaan”, zo schrijven de uitbaters van frituur Lowie op hun Facebookpagina. “Daarom hebben wij besloten om vanaf morgen het werk neer te leggen. Wij wachten niet tot onze regering de spreekwoordelijke ballen aan haar lijf krijgt om te doen wat ze moet doen, namelijk een totale lockdown.”

“Is dit een financieel drama? Jazeker! Maar als we niet met z’n allen de juiste beslissing nemen, zal dit drama alleen maar groter worden”, aldus de uitbaters. “Vandaar beslissen wij om onze activiteiten tot nader order stop te zetten en laten wij geen mensen ‘in ons kot’. Wij mogen openblijven en met iedereen in contact komen, maar dat druist in tegen alle maatregelen. Op deze manier kunnen we zelf voor ons zoontje zorgen.”