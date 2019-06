Gouden en diamanten jubilarissen ontvangen op stadhuis Rutger Lievens

28 juni 2019

17u54 0 Aalst De gouden en diamanten jubilarissen van de maand mei zijn door schepenen Mia De Brouwer en Sarah Smeyers ontvangen in de trouwzaal van het stadhuis van Aalst.

Schepen De Brouwer en schepen Smeyers mochten 4 diamanten en 10 gouden bruidsparen gehuwd in mei 1959 en 1969 ontvangen in de trouwzaal van het stadhuis. Zij kregen een receptie aangeboden en ontvingen een geschenk van de stad en een brief van het koningshuis.

Diamanten bruidsparen: Henri De Gendt en Alfonsina Van den berghe, gehuwd op 6 mei 1959 – Jozef Permentier en Godelieve De Block, gehuwd op 9 mei 1959 – August De Schrijver en Valentine Giets, gehuwd op 9 mei 1959 (niet op de foto) – Frans Van den Brande en Maria Vanderstraeten, gehuwd op 29 mei 1959.

Gouden bruidsparen: Daniël Symoens en Anita Ghysens, gehuwd op 3 mei 1969 – Marc Beeckman en Anita De Meulemeester, gehuwd op 6 mei 1969 – William Verhofstadt en Anita Van de Brempt, gehuwd op 7 mei 1969 – Raymond De Smet en Josephina De Coster, gehuwd op 9 mei 1969 - Alfons Callebaut en Rosette De Clerck, gehuwd op 9 mei 1969 – Jonny Scheerlinck en Rosine De Wint, gehuwd op 16 mei 1969 – Hugo De Wolf en Germaine Podevyn, gehuwd op 19 mei 1969 – Jozef Van Gyseghem en Lucienne De Vlieger, gehuwd op 23 mei 1969 – Clement De Smet en Christiane Colson, gehuwd op 30 mei 1969 – Johnny Clocheret en Christianne Tombeur, gehuwd op 31 mei 1969.