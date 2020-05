Goed nieuws voor horecazaken: Stad Aalst int dit jaar geen terrasbelasting Koen Moreau

18u01 0 Aalst Rekening houdend met de zware periode die de Aalsterse horeca omwille van de coronacrisis doormaakt, besliste de stad om dit jaar geen terrasbelasting te innen.

“De horeca-sector is een van de sectoren die het hardst getroffen worden en die onze ondersteuning nodig heeft. Ze hebben ook nog geen perspectief wanneer en hoe ze opnieuw zullen mogen openen”, aldus schepen Katrien Beulens (onafhankelijk).

Dat is ook de mening van financiënschepen Matthias De Ridder (N-VA). “Het is niet meer dan logisch dat je niet hoeft te betalen voor iets waar je de vruchten niet van kan - en vooral mag- plukken. Dat voelt immers heel onrechtvaardig aan”, meent die.

Deze tegemoetkoming is mogelijk niet de laatste. “We houden de situatie goed in de gaten en bereiden alvast enkele andere ondersteuningsmaatregelen voor, maar vooraleer daarin verder te gaan willen we eerst een beter zicht krijgen op de schade en de impact van onze maatregelen. Dat lijkt ons beter dan halsoverkop tal van maatregelen uit te vaardigen.”