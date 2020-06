Gloednieuw cardiovasculair centrum in het ASZ: “Tot 25 patiënten per dag in onze ‘cardiolounge’” Rutger Lievens

12 juni 2020

16u09 6 Aalst Vanaf maandag 15 juni 2020 wordt het hypermodern cardiovasculair en interventioneel centrum in gebruik genomen in het nieuwe S-gebouw van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis op campus Aalst. Het omvat een nieuwe cardiolounge, cathlab, echolab en een angiografiezaal. Alle cardiologische activiteiten zijn nu gecentraliseerd op één afdeling.

Cardiovasculaire patiënten die een korte ingreep ondergaan, worden vanaf maandag opgevangen in een trendy lounge. De patiënten moeten niet in bed blijven, de opvang en verdere opvolging in de cardiolounge zorgt voor een ongedwongen sfeer. De lounge is voorzien van alle comfort waardoor zowel voor als na de ingreep een opvang in ideale omstandigheden kan worden aangeboden.

Cardiolounge

“De cardiolounge ontstond uit het idee om voor patiënten die niet in bed moeten blijven, een gezellige plek te creëren waar ze zich comfortabel kunnen voorbereiden op hun ingreep en nadien kunnen worden opgevolgd”, zegt dokter Michaël Rosseel, medisch diensthoofd cardiologie. “Er werd, naast de praktische uitwerking van de cardiolounge, grondig nagedacht over een kwalitatieve manier om deze patiënten op te volgen. Zo werd er een huiselijke omgeving gecreëerd door middel van een salon, een koffiehoek en een computerhoek”, zegt dokter De Keukeleire.

In de cardiolounge kunnen er dagelijks gemiddeld 25 patiënten worden opgevangen. Specifiek worden er patiënten opgevangen voor hartcatheterisaties, elektrische cardioversies, infuustoedieningen van korte duur. Bij terugkomst kan de patiënt in alle rust in de cardiolounge een hapje eten en drinken.

Hypermodern

In het hypermodern cathlab worden patiënten met zowel acute als chronische hartklachten geholpen met een katheterisatie en aanvullende ingrepen, zoals het openmaken van een vernauwing in de kransslagader en het plaatsen van een stent. Binnen het hartcentrum is er ook een volledig nieuw echolaboratorium waar voornamelijk gespecialiseerde beeldvorming van het hart kan gebeuren. Het echolab werkt met de modernste toestellen in de sector en streeft naar een Europese accreditering. Een echocardiografie brengt het hart in beeld via ultrasone geluidsgolven. Het is een niet- invasieve beeldvorming van het hart en stelt de arts in staat om een correcte diagnose te stellen.

Tenslotte is er ook een innovatief neurointerventioneel centrum in het ASZ met nieuwe hoogtechnologische apparatuur.