Glenn Bracke schenkt 100 mondmaskers aan thuisverpleging Mederi Rutger Lievens

27 maart 2020

16u14 20 Aalst Aalstenaar Glenn Bracke heeft 100 mondmaskers geschonken aan de thuisverpleging van Mederi.

Glenn Bracke is bekend in Aalst als immomakelaar, kunstenaar en de laatste tijd brengt hij ook zijn eigen parfum op de markt. Via zijn contacten in China kon hij mondmaskers bestellen en daarom kan hij nu 100 exemplaren wegschenken aan het goede doel. Thuisverpleging Mederi mocht 100 mondmaskers komen ophalen, gratis.

Bracke zou normaal gezien dit weekend een nieuwe parfum lanceren. “Door de speciale omstandigheden moeten we dat nu uitstellen. Ik geef wel tien parfums gratis weg. Mensen kunnen contact met me opnemen via mijn website”, zegt Glenn. De website van Glenn Bracke vind je hier.