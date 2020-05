Gezocht: naam voor nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over Dender Rutger Lievens

28 mei 2020

19u32 2 Aalst Gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A) stelde op de gemeenteraad voor om de Gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A) stelde op de gemeenteraad voor om de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te vernoemen naar Christian Kieckens. De architect en visionaire bezieler van de stationsomgeving overleed onlangs. De brug is zijn idee.

“Als geen ander drukte hij, als geboren Aalstenaar, hier zijn stempel: het Werfplein, het Statieplein, het Werfplein, de Kaaien en zelfs de fietsbrug vloeiden uit zijn pen. Kortom, de remonte van onze stad aan de Dender is begonnen aan zijn tekentafel”, zegt Ann Van de Steen (Lijst A). “Daarom denken wij dat het een mooi eerbetoon is, een blijvende herinnering om deze Vlaamse creatieveling te gedenken en danken voor zijn visie door de geplande fietsbrug zijn naam te geven. Het geeft ons de kans om zijn naam voor altijd te verbinden met zijn visie op de plaats waar zijn werk ten volle tot uiting komt. Daarnaast denken we dat een mooi gebaar zou zijn om z’n visie uit de kast te halen en te tonen aan het publiek.”

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) was de idee alleszins genegen. Al hoor je op sociale media ook andere stemmen. Er zijn al zo weinig bruggen en straatnamen vernoemd naar vrouwen, dus waarom geen vrouwennaam? Laat ons gerust jouw suggestie weten op onze Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Aalst, onder dit artikel.