Gezocht: lokale drank- en eetstandjes voor Erembald-Kravaal Happening Frank Eeckhout

22 juli 2020

10u26 0 Aalst Het Regionaal Landschap Schelde-Durme gaat op zoek naar uitbaters van lokale drank- en eetstandjes voor de Erembald-Kravaal Happening op zondag 11 oktober.

Jaarlijks organiseert het Regionaal Landschap Schelde-Durme een evenement om een project in de kijker te zetten. Dit jaar is dat de Erembald-Kravaal Happening. “Het doel van alle partners in dat project is de ontwikkeling van een robuuste en samenhangende open ruimte, met aandacht voor de identiteit van de diverse, waardevolle landschappen en streekproducten. Zo brachten we onlangs samen met stad Aalst en de gemeenten Opwijk, Asse en Affligem de brochure ‘(H)eerlijk Lokaal’ uit waarin lokale bedrijven aan bod komen", vertelt communicatiemedewerker Marjoke Lanckriet.

Dit jaar is de uitvalsbasis van de Happening het voetbalveld naast café Stinne in de Putstraat in Meldert. “Anders dan andere jaren zullen we vooral inzetten op individuele en gegidste wandelingen en minder op de uitgebreide randanimatie van de voorbije jaren. Wel voorzien we een ‘feestweide’ waar zoals altijd een marktje georganiseerd zal worden met infostandjes van de projectpartners, lokale verenigingen en lokale producenten. Bezoekers kunnen iets drinken of eten aan tafeltjes die centraal worden opgesteld op voldoende afstand van elkaar. Wat betreft die catering, doen we heel graag beroep op lokale producten. We houden ons uiteraard aan de voorschriften om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Daarom mogen er geen proevertjes worden aangeboden aan de foodtruck of het bedieningstafeltje zelf. Mensen moeten hun drank en eten ook steeds consumeren aan hun eigen tafel", geeft Lanckriet nog mee.

Interesse in een drank- of eetstandje? Neem dan voor 10 augustus contact op met projectcoördinator Jeroen Bral via jeroen@rlsd.be of 0473/52.56.68.