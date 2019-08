Gezin maakt van ‘kleinste kamertje’ het Kleinste Museum: “Een trap van 1321 in ons toilet, daar moesten we iets mee doen” Rutger Lievens

19 augustus 2019

15u21 0 Aalst Een trap van zeven eeuwen oud is het pronkstuk van Het Kleinste Museum van het gezin Huylebroeck-Goossens uit Aalst. Het was de vroegere trap van de Moutmolen die werd gebouwd in 1321. De eigenaars besloten van het kleinste kamertje van hun huis Het Kleinste Museum te maken. Zelfs groepen die met een gids de stad bezoeken, komen soms kijken.

Op de muur boven de deur staat te lezen: ‘Het Kleinste Museum’. Enkele zwartwit foto’s tonen hoe het er vroeger uitzag in de Moutstraat in Aalst. Er is info te vinden over de geschiedenis van deze plek: ‘De Moutmolen werd opgericht in 1321. In 1394 werd hij verpacht aan Janne den Haze. In 1426 aan Marten de Leeu. Van 1582 tot 1623 lag hij even stil. Hij werd zelfs ‘in den quaden tyt by de Rebellen ghedemoliert’ (volledig vernield in ‘de kwade tijd’, nvdr.) en omstreeks 1599 nog verder afgebroken. Terug in 1623 verbond Cornelis de Smet, brouwer en hophandelaar in Aalst, om het gebouw opnieuw te gebruiken ‘omme te drayen ende malen soot behoort’ (om opnieuw te malen en te draaien in de molen, nvdr.)’.

Schippersfamilie

Het enige gebouw dat in de buurt komt qua ouderdom is het belfort van Aalst, dat in 1460 werd gebouwd. Al zijn delen van het belfort wellicht ouder. Om maar te zeggen: zo’n trap uit 1321, het is niet zo alledaags. “De molen was ooit onderdeel van een van de 25 vestingstoren van Aalst”, zeggen Ellen en Jonas.

“Deze plek is zo bijzonder voor onze familie, dat we er iets mee wilden doen”, zeggen Ellen en Jonas. De gebouwen in dit deel van de Moutstraat zijn al enkele eeuwen bewoond door de voorouders van Ellen Huylebroeck. De naam van de firma Seps - het bedrijf van haar familie aan de Varkensmarkt - gaat terug op de benaming ‘zoon van Joseph/Seppe’. “De families Seps en De Haeck waren beide schippersfamilies. Ergens rond 1800 is er een De Haeck getrouwd met een juffrouw Seps, die later op haar sterfbed haar kinderen vroeg - vermits er geen mannelijke erfgenamen waren - de naam Seps te blijven gebruiken”, vertelt Ellen.

Museumbezoek

Onder het terras van het huis loopt nog altijd een arm van de Dender, die vroeger een walgracht was. “Het stuk gracht tussen de huidige Dender en de Moutmolen heette ‘het Moutmolengat’. En wat we nu nog ‘de zaat’ noemen was oorspronkelijk een scheepswerf, waar vermoedelijk de boten op het droge werden getrokken voor onderhoud en zo”, zegt ze.

Vrienden, familie en iedereen die het huis van Ellen en Jonas bezoekt, kennen Het Kleinste Museum al. “De stadsgidsen kennen ons huis ook. Soms staan ze voor de deur met een grote groep mensen, om ons museum te bezoeken. Ze zijn welkom. Wij vinden het een beetje onze plicht om deze mooie geschiedenis te vertellen”, besluit Ellen.