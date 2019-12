Gesprongen lamp begint te smeulen aan Volkshuis op Houtmarkt Koen Baten

26 december 2019

23u20 0 Aalst Op de Houtmarkt in Aalst moest de brandweer deze avond ter plaatse komen aan het Volkshuis. Een lamp was er gesprongen en begon te smeulen waardoor de aanwezigen de brandweer verwittigden. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond.

In het gebouw waren een tiental mensen nog aanwezig op het moment van de feiten. Zij verwittigden de brandweer. De Aalsterse brandweerlui bleven een hele tijd ter plaatse om een grondige controle te doen en zeker te zijn dat de situatie onder controle was.

De aanwezigen werden even geëvacueerd en moesten buiten wachten. De schade bleef beperkt tot de lamp in het gebouw. De Pontstraat ter hoogte van de Houtmarkt was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer.