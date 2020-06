Geschiedenisleraar wil meer waardering voor historische figuur Iwein Van Aelst: “Tijd voor een monument voor deze democraat avant la lettre” Rutger Lievens

13u14 7 Aalst “Bijna 900 jaar na de slag bij Hertshage in Aalst is het tijd voor een monument van Iwein Van Aelst”, zo vindt geschiedenisleraar en bestuurslid van de geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst Wouter Van Der Spiegel. Hij denkt aan een ‘infonument’, een combinatie van standbeeld en infokiosk.

Als geschiedenisleraar in Aalst en bestuurslid van de geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst wil Wouter Van Der Spiegel de figuur van Iwein van Aalst onder de aandacht brengen en zo bijdragen tot een herwaardering van deze historische figuur.

“Als heer en graaf van Aalst kan zijn belangrijke rol op lokaal vlak moeilijk miskend worden. Maar ook in het graafschap Vlaanderen speelde hij als steunpilaar van graaf Diederik van den Elzas een belangrijke rol. Door zijn protest tegen het machtsmisbruik van graaf Willem Clito wordt Iwein van Aalst zelfs beschouwd als grondlegger van het het constitutionalisme: de doctrine dat de uitoefening van de politieke macht gebaseerd is op een overeenkomst tussen de vorst en het volk. Door te stellen dat ‘gij niets moogt doen in dit graafschap dat tegen onze Raad en de eer van het land ingaat’ kan Iwein van Aelst beschouwd worden als de eerste pleitbezorger van het parlementarisme avant la lettre”, zo stelt de geschiedenisleraar.

Dat van zo’n belangrijk figuur in het stadsbeeld geen spoor te bespeuren valt, is een euvel dat best zo snel mogelijk wordt recht gezet volgens de leerkracht. “Vandaar ons voorstel om een monument op te richten dat zijn historisch belang recht doet. Ik ben zo vrij voor te stellen om dit op een moderne, hedendaagse manier vorm te geven door een combinatie van standbeeld en infokiosk, een ‘infonument’ dus. Hierop zouden naast persoonlijke gegevens ook verwijzingen moeten verwerkt zijn naar constitutie, democratie, stadsrechten”, zegt hij.

Hij heeft zelfs al een locatie in gedachten. “Qua locatie zou de rotonde op de Grote Markt ideaal zijn: in het zicht van het belfort en het stadhuis. De binnenkoer van het stadhuis is historisch natuurlijk ook te verantwoorden. Eventueel kan ook het heraangelegde Esplanadeplein in aanmerking komen, in de veronderstelling dat er een reconstructie of zeker een visualisatie van de Kattestraatpoort voorzien is”, zegt hij. En de timing? “Beter laat dan nooit, maar 2028 - 900 jaar na zijn toespraak en na de slag van Hertshaege – zou de absolute deadline moeten zijn.”

Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) erkent dat Iwein Van Aelst een belangrijke figuur is geweest in Aalst. “Het klopt dat Iwein Van Aelst een historisch belangrijk en interessant figuur is die in onze stad een beetje onderbelicht is gebleven. Daarom heb ik in Utopia een grote afbeelding van hem laten verwerken”, zegt de schepen. “Hij komt ook aan bod in de DNAalst-tentoonstelling in het stedelijk museum. Hij moet zeker ook een prominente plaats krijgen in het historisch belevingscentrum dat we op de Pupillen plannen. Ook een erfgoedbord over Iwein en de belangrijke maar vergeten middeleeuwse veldslag bij Hertshage behoort zelfs op korte termijn tot de mogelijkheden.”