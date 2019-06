Gert (43) is Belgisch kampioen freedive na duik van 68 meter diep Rutger Lievens

11 juni 2019

13u41 5 Aalst Het is hem gelukt: Gert Leroy is Belgisch recordhouder freedive geworden tijdens de grootste freedive-wedstrijd van Zuidoost-Azië: de Asia Freediving Cup in het Filipijnse Panglao.

In een vorig artikel vertelde Gert Leroy over zijn passie voor het duiken. De Nieuwerkerkenaar mag zich nu ook Belgisch recordhouder freediving in de discipline ‘bifins’ noemen. “Als je een nationaal record zwemt mag je jezelf ook nationaal kampioen noemen”, zegt een fiere Gert. “In augustus probeer ik meer dan 70 meter diep te zwemmen met vinnen. Ik zou ook graag de 60 meter halen zonder vinnen.”