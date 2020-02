Gert (20) krijgt rake klappen en bierflesje in zijn oog tijdens carnaval Aalst: “Zie momenteel zwarte vlekken maar hoop dat deze nog verdwijnen” Koen Baten

26 februari 2020

16u24 11 Aalst Aalstenaar Gert Bombeeck (20) houdt geen goede herinneringen over aan zijn laatste carnaval. In de nacht van maandag op dinsdag werd de jongeman in elkaar geslagen door zes personen en kreeg hij ook een stukgeslagen flesje bier in zijn oog. Gert vreesde even dat hij volledig blind zou worden, maar ziet wel zwarte vlekken voor zijn ogen. “Gelukkig kon een vriend van mij voorkomen dat ze een tweede keer met het flesje in mijn oog staken”, zegt Gert.

Het incident vond maandagavond omstreeks 23.30 uur plaats op het stationsplein in Aalst. Gert was er aan het feesten samen met zijn vriend Michael toen er plots enkele personen naar hem toe kwamen gestapt. “Ik kende de personen die op mij afkwamen goed, omdat ik vroeger een relatie met iemand van hun familie had, maar die liep op de klippen”, vertelt Gert. “Sindsdien heb ik al meermaals problemen met hun gehad, maar het was nog nooit zo erg als nu met carnaval.”

Als mijn vriend niet was tussengekomen, was ik nu misschien mijn oog kwijtgeraakt Gert Bombeeck

Volgens Gert waren de zes personen die op hem afstapten duidelijk dronken en waren ze daardoor waarschijnlijk alle remmen kwijt. “Ze begonnen me plots aan te vallen en duwden me op de grond. Ik kreeg enkele rake klappen en dan nam er plots iemand een kapot bierflesje”, klinkt het. Eén van de mannen duwde het bierflesje in zijn oog. Hij stond klaar om het nog een tweede keer te doen, maar toen kon zijn vriend de man een duw geven waardoor de poging mislukte. “Als hij niet was tussengekomen dan was ik nu misschien mijn oog kwijtgeraakt”, vertelt Gert.

Zwarte vlekken

De jongeman werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht en werd daar vijf keer genaaid. Hij houdt er ook een hersenschudding aan over waar hij later nog een scan voor zal moeten nemen. Gert zit intussen thuis en kan voor onbepaalde tijd niet meer werken. “Ik was echt band dat ik mijn oog zou verliezen. Ik kan gelukkig nog zien, maar ik heb wel zwarte vlekken voor men ogen en ik hoop dat deze nog gaan verdwijnen.”

Gert ging ook meteen naar de politie om klacht in te dienen. De politie had ook de camera’s al bekeken en heeft gezien dat er inderdaad een vechtpartij had plaatsgevonden. Heel wat mensen hebben het ook zien gebeuren, maar het is moeilijk om getuigen te verzamelen. “Iedereen was natuurlijk geschminkt en bijna niet herkenbaar, net als de personen die me aangevallen hebben”, vertelt Gert. De twintiger heeft ook schrik voor de volgende confrontatie met de personen. “Het is niet de eerste keer dat het met hun tot een confrontatie komt, maar ik ben nog nooit eerder zo zwaar toegetakeld geweest. Ik hoop echt dat het niet nog erger wordt”, besluit de twintiger.