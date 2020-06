Genieten van het mooie weer: geen water uit de fonteintjes, maar gelukkig zijn er ijsjes Rutger Lievens

24 juni 2020

18u54 4 Aalst Kinderen die na school in een fontein wilden springen, waren wellicht een beetje ontgoocheld. De stad heeft de fonteinen uitgeschakeld omwille van de aanhoudende droogte. Gelukkig zijn er nog ijsjes en gezellige terrassen om ons de hitte te helpen doorstaan.

Het stedelijk zwembad, befaamd om zijn immer frisse zwemwater, gaat pas op 1 juli open. Er werd vandaag nog niemand gesignaleerd met zwembandjes, drijvend op de Dender. De Aalstenaar houdt het bij een frisse pint of een ijsje om zich wat te verkoelen bij 30 graden. Ook zesjarigen Til en Ella kregen een ijsje: smurfensmaak en vanille. “Ik had het beloofd dat we na de dansles aan het ijskraam zouden stoppen”, zegt mama Katrien.

Je zou zeggen, Aalst staat vol fonteinen, dat moet leuk zijn voor de jeugd nu. Maar de fonteinen zijn allemaal uitgeschakeld door de stad. “In deze tijden van droogte zou het een slecht signaal zijn om nu de de fonteinen aan te zetten”, zegt schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).