Gemke De Winne is deze week Huizenjager op Vier Rutger Lievens

21 januari 2020

11u26 0 Aalst Huizenjagers is opnieuw van start gegaan op Vier en een van de immomakelaars in de eerste week is de Aalsterse Gemke De Winne (21). Ze is de dochter van Peter De Winne, die een immokantoor heeft aan de Capucienenlaan in Aalst.

Gemke probeert deze week haar panden te verkopen in Huizenjagers en dat is niet zo’n makkelijke opdracht. “Het zijn enorm moeilijke opdrachten met onmogelijke eisen en je krijgt maar drie weken de tijd om het juiste pand te zoeken”, zegt Gemke. Toch is ze tevreden van haar prestatie. “Ik heb veel bijgeleerd. Door met andere vastgoedmakelaars op stap te gaan steek je veel op van mekaar”, zegt Gemke.

Gemke is de dochter van Peter De Winne die met het vastgoedkantoor De Winne startte. De dochter van Peter treedt dus in de voetsporen van vader. “Het is een hele leuke en boeiende job, maar mensen beseffen niet altijd dat het vooral ook hard werken is. Ik werk in het kantoor en studeer tegelijk Vastgoed bij Syntra”, zegt Gemke. Vorig jaar deed haar vader eveneens mee aan Huizenjagers. Hoe Gemke het doet, kan je deze week volgen op Vier.