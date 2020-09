Gemengde gevoelens bij carnavalsgroepen over zomercarnaval: “Carnaval is verbonden aan de Vasten, die datum ligt toch vast?” Rutger Lievens

17 september 2020

17u55 4 Aalst De carnavalsgroepen blijven achter met heel veel vraagtekens, nadat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vandaag het voorstel lanceerde om in juni een carnaval te organiseren in Aalst.

Davey Merckx van Beschomt wijst erop dat carnaval in Aalst verwijst naar Vastelauved en dat het feest verbonden is met de Vasten. “Carnaval is naar mening een feest dat verbonden is met de Vasten en de datum van carnaval ligt dus vast. Alle andere zogenaamde feesten zijn in mijn ogen veredelde kermissen”, zegt Davey. “We wachten op meer duidelijkheid.”

Ook Aiko Heck van Wadesdavoriet is geen grote fan van een zomercarnaval. “Mijn groepsleden en ik zijn geen voorstander van het idee. Carnaval is een traditie die niet zomaar te verplaatsen valt”, zegt hij. “Je kan geen Aswoensdag op 21 juli laten doorgaan. Laat ons liever een jaartje op de tanden bijten”, zegt hij.

Dieter Janssens van De Zwisjelmoizen staat positief tegenover het voorstel, maar onder bepaalde voorwaarden. “We begrijpen natuurlijk dat februari niet haalbaar is. We staan positief ten opzichte van een zomercarnaval, maar er moeten wel enorm veel praktische bezwaren overwonnen worden. Ook de timing van carnaval 2022 komt hierdoor in het gedrang. De burgemeester lijkt geen grote fan van het overlegmodel, waarvan akte. De groepen kunnen pas wagens beginnen bouwen als ze zeker zijn dat carnaval doorgaat. Dus wanneer hebben we die zekerheid? In maart?”