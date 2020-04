Gemeenteraadslid Sara Van Aken (N-VA) geeft haar mandaat door aan partijgenoot Pieter Cassiman Rutger Lievens

15 april 2020

13u15 0 Aalst Gemeenteraadslid Sara Van Aken (N-VA) geeft haar mandaat in de Aalsterse gemeenteraad door aan partijgenoot Pieter Cassiman, die de eed zal afleggen tijdens een digitale zitting volgende week dinsdag. “Tot mijn grote vreugde word ik begin september mama van mijn tweede kindje”, zegt Van Aken. “Jammer genoeg kan ik met een voltijdse job en twee jonge kindjes niet meer voldoende tijd vrijmaken voor de gemeenteraad.”

Pieter Cassiman (N-VA) zal de eed afleggen als opvolger van zijn partijgenote Sara Van Aken, die haar mandaat doorgeeft omdat ze begin september haar tweede kindje verwacht. “Ik heb anderhalf jaar lang met veel plezier en enthousiasme de belangen van de Aalstenaars verdedigd, maar de Aalsterse kiezer heeft recht op raadsleden die voldoende tijd kunnen vrijmaken voor hun mandaat”, zegt Sara. “Ik werk ook voltijds in het Vlaams Parlement en als ons gezinnetje straks verder uitbreidt, blijven er niet genoeg uren over in een dag. Gelukkig weet ik dat ik met Pieter Cassiman een fantastische opvolger heb”.

Cassiman was in de vorige bestuursperiode al OCMW-raadslid en greep bij de verkiezingen van 2018 heel nipt naast een zitje in de gemeenteraad. Sindsdien was hij actief in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “Ik ben de werkzaamheden van de gemeenteraad altijd blijven volgen en ben klaar om er meteen in te vliegen”, zegt Pieter. “Ik wil Sara bedanken voor al haar werk in de gemeenteraad en voor de kans die ze mij nu geeft. Samen met de rest van onze sterke N-VA-ploeg blijven we ons verder inzetten voor de meest charmante stad van Vlaanderen”.

Eedaflegging in administratief centrum

“Uiteraard toont onze fractie alle begrip voor de persoonlijke beslissing van Sara, wat niet wegneemt dat we dit bijzonder jammer vinden”, zegt fractievoorzitter Caroline De Meerleer (N-VA). “Sara was een gedreven raadslid en een echte dossiervreter. Pieter heeft diezelfde kwaliteiten. Hij heeft geen politieke introductie meer nodig en loopt nu reeds over van enthousiasme. Als fractievoorzitter wil ik Sara bedanken voor de geleverde inspanningen binnen onze fractie en Pieter alle succes wensen bij de uitoefening van dit mooie mandaat.”

In deze uitzonderlijke omstandigheden zal de eedaflegging op een uitzonderlijke manier verlopen. Mits naleving van alle social distancing maatregelen zal Cassiman de eed afleggen in de handen van gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) in het Administratief Centrum.