Gemeenteraad vanaf nu opnieuw digitaal Rutger Lievens

09 oktober 2020

15u59 0 Aalst De gemeenteraad van Aalst zal voortaan weer digitaal verlopen. Dat heeft de veiligheidscel van de stad beslist naar aanleiding van de stijgende coronacijfers. De vorige gemeenteraad vond plaats in de raadszaal van het belfort in aanwezigheid van een beperkt aantal toeschouwers.

"Publieke bijeenkomsten of grote vergaderingen met een publiek karakter moeten worden ontmoedigd. Bijvoorbeeld, de gemeenteraad zal opnieuw digitaal moeten doorgaan, alsook alle commissies in dat verband. De burgemeester doet een oproep. “Laat zoveel mogelijk vergaderingen digitaal plaatsvinden. Vermijd om met grote groepen samen te komen. Betreft de gemeenteraad, zal ik in overleg met de voorzitter van de gemeenteraad de opdracht geven om online streaming te voorzien, zodat de democratische rechten gegarandeerd blijven.”

Meer over Aalst

politiek