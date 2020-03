Gemeenteraad van maart opgeschort Rutger Lievens

17u41 28 Aalst Er vindt geen gemeenteraad in Aalst plaats deze maand. In functie van het zoveel mogelijk beperken van de verspreiding van het coronavirus, werd na de veiligheidscel van vrijdagochtend en overleg tussen burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad beslist om alle gemeenteraadscommissies en gemeenteraad in maart op te schorten. De stadsdiensten werken stellen alles in het werk om de organisatie van de gemeenteraad in april voor te bereiden.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt de werking van de stad niet in het gedrang komt. “De werking en continuïteit van het bestuur van de stad worden gegarandeerd door de het college van burgemeester en schepenen. Op geen enkele wijze zal deze beslissing impact hebben op het bestuur van de stad. In het kader van de openbare veiligheid nemen we hier de juiste maatregel om de niet noodzakelijke vergaderingen zoveel mogelijk uit te stellen”, zegt hij.

Voorzitter van de gemeenteraad David Coppens vindt het een wijze beslissing. “In overleg werd beslist dat het niet opportuun is om in een gesloten omgeving met teveel mensen tegelijk samen te zijn, gemeenteraadscommissies of gemeenteraad vallen daar ook onder. De werking van de stad komt hiermee absoluut niet in het gedrang, er staan geen hoogdringende punten op de agenda dus we kunnen verschuiven naar april en geen risico’s nemen. De stadsdiensten stellen alles in het werk om de commissies en gemeenteraad uit te stellen en in april absoluut te laten doorgaan”, zegt Coppens.