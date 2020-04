Gemeenteraad van april verloopt digitaal: pers en publiek kijken mee via Youtube Rutger Lievens

08 april 2020

13u45 0 Aalst De gemeenteraad van Aalst komt op dinsdag 21 april bij elkaar. Deze keer niet in de raadszaal van het belfort, wel in een online vergaderlokaal. De pers en publiek zal de zitting live kunnen volgen op YouTube. Ook het commissiewerk zal via digitale weg hervat worden. “Ook in crisistijd blijft de stad Aalst volledig operationeel en stellen we alles in het werk om de democratische rechten van elk raadslid te respecteren”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA).

De gemeenteraad van Aalst vergadert zowat elke maand, maar de zitting van maart werd opgeschort om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) beloofden toen al om de zitting van april hoe dan ook te laten doorgaan.

Teams

“Een fysieke gemeenteraad en commissie laten plaatsvinden, is nog steeds niet aan de orde. Maar gelukkig zijn er anno 2020 voldoende digitale toepassingen die ons in de mogelijkheid stellen om te vergaderen”, zegt burgemeester, Christoph D’Haese (N-VA).

Concreet zullen de Aalsterse gemeenteraadsleden op dinsdag 21 april gebruik maken van de Microsoftapplicatie Teams. Medewerkers van de stad Aalst zijn momenteel al volop bezig met de voorbereidingen. “We organiseren deze week testsessies. De raadsleden krijgen een uitnodiging en zo zien we snel welk raadslid vlot kan deelnemen en wie niet. We voorzien extra ondersteuning voor wie problemen ondervindt. Het is cruciaal dat alle raadsleden kunnen deelnemen”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA).

Youtube

Het publiek en de pers kunnen de zitting meevolgen op YouTube. Op de avond van de gemeenteraad zal iedereen het juiste YouTube-kanaal kunnen vinden via de website van de stad. Ook het commissiewerk zal hervat worden via digitale weg.

“De gemeenteraad heeft soms een oubollig imago, maar hier bewijzen we het tegendeel. Ook in moeilijke tijden blijven we overeind en krijgen de gemeenteraadsleden de kans om hun stem te laten horen. Dit dankzij het fantastische werk van de stadsdiensten ICT en Bestuursondersteuning. Er zijn goede afspraken gemaakt met het stadsbestuur en met de fractieleiders, zodat de gemeenteraad van april een zo normaal mogelijke zitting zal worden”, gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA).