Gemeenteraad kan niet doorgaan: CD&V blijft weg, oppositie stapt op Rutger Lievens

26 november 2019

20u12 13 Aalst De gemeenteraad van Aalst is niet kunnen doorgaan. Meerderheidspartij CD&V kwam niet opdagen, de voltallige oppositie stapte op. Daardoor telde de gemeenteraad niet genoeg aantal leden meer en kon de raad niet doorgaan. “Beschamend”, stelde sp.a’er Sam Van de Putte.

Voor het begin van de gemeenteraad bleek dat de CD&V-mandatarissen niet aanwezig waren. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wilde nog bemiddelen met de oppositiepartijen, maar zij beslisten toch om op te stappen. Daardoor waren er niet genoeg raadsleden in de gemeenteraad en kon de raad niet doorgaan.

Zowel Groen, Lijst A, sp.a als VB verlieten de zaal. “Beschamende vertoning”, noemde sp.a’er Sam Van de Putte de crisis in de gemeenteraad. “Na nog geen jaar ligt de meerderheid volledig uit elkaar.”

Yves De Graeve van CD&V kwam wel naar het belfort voor een woordje uitleg. “De zes CD&V-verkozenen in de Aalsterse gemeenteraad blijven vanavond weg op de zitting. De fractie van CD&V-Aalst geeft hiermee een duidelijk signaal: met ons valt niet te sollen”, zegt CD&V-voorzitter Yves De Graeve. “Met dit uitzonderlijk initiatief schaart de fractie zich achter schepen Ilse Uyttersprot. Zij zag haar bevoegdheden op 4 november in het college van burgemeester en schepenen onterecht afgenomen door de meerderheidspartners N-VA en Open VLD.”

“Persoonlijke aanval op lijsttrekker”

“Wie één van onze verkozenen aan de kant dwingt, valt onze partij aan. Daarom geeft de voltallige fractie van CD&V-Aalst vanavond verstek voor de gemeenteraad. We zijn immers één en ondeelbaar”, zegt Eddy Couckuyt, fractieleider van CD&V. “De kiezers die hun vertrouwen stellen in CD&V verdienen ook het respect van de meerderheidspartners N-VA en Open VLD. De coalitiepartners van CD&V schonden echter niet alleen het bestuursakkoord. Er werd ook een ongeziene persoonlijke aanval gepleegd op onze lijsttrekker, tevens één van onze schepenen. Deze uitzonderlijke crisis in het stadsbestuur verplicht de Aalsterse CD&V-fractie nu tot het geven van een uitzonderlijk signaal.”

“Dat de voltallige fractie van een meerderheidspartner afwezig blijft tijdens een gemeenteraadszitting is een ongezien teken van protest in de Aalsterse politiek. Voor wie het signaal van vanavond op zich niet luid genoeg klinkt, zeggen we het letterlijk: met ons valt niet te sollen”, zegt de partij. “Het afdelingsbestuur van CD&V-Aalst beklemtoonde gisteren al dat de huidige politieke crisis gecreëerd is door burgemeester Christoph D’Haese en dat hij het in het belang van alle Aalstenaars ook moet oplossen. Tot heden nam de burgemeester nog geen enkel concreet initiatief om het probleem aan te pakken.”

Snel nieuwe gemeenteraad

Burgemeester D’Haese reageerde teleurgesteld op de afwezigheid van CD&V en het vertrek van de oppositie. “Spijtige reactie van de CD&V-collega’s, die vanavond collectief afwezig blijven op de gemeenteraad en zo doelbewust in de kaart van de linkse oppositie spelen. Doordat de CD&V afwezig blijven, kan de gemeenteraad wettelijk gezien niet plaatsvinden”, zegt de burgemeester. “Een democratisch zwaktebod, want in plaats van het inhoudelijke gesprek aan te gaan op de plek die zich daar het meest toe leent kiest men voor strategische afwezigheid. De enen blijven weg om de verdeeldheid in eigen rangen te maskeren, de anderen durven - ondanks stoere aankondigingen over interpellaties in de media - de inhoudelijke confrontatie blijkbaar niet aan. Erg jammer, want hier is Aalst niet mee gebaat. Ik vraag aan voorzitter van de gemeenteraad nieuwe gemeenteraad met zelfde agenda en dan zal er ongeacht het aantal aanwezigen toch worden beslist.”