Gemeenteraad in september zonder publiek en pers, wel livestream Rutger Lievens

07 september 2020

13u51 1 Aalst Voor de eerste keer sinds de komst van corona zal er opnieuw een gemeenteraad plaatsvinden in het belfort van Aalst. Op 15 september zal het schepencollege en gemeenteraad plaatsnemen in de raadszaal. Publiek en pers kunnen alles volgen via een livestream.

Tot corona was de gemeenteraad alleen live te volgen via de radio. Corona versnelt nu de modernisering van de gemeenteraad van Aalst. “De gemeenteraad uitzenden met een livestream was één van mijn doelen toen ik begon als gemeenteraadsvoorzitter. In juli is het plan goedgekeurd en in oktober is de livestream al een feit”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA).

In september komt er een lightversie van de livestream, maar je zal die dus wel al online kunnen volgen. “In september zal er geen publiek of pers toegelaten zijn. De gemeenteraadsleden zullen op voldoende afstand van elkaar zitten, of van elkaar gescheiden zijn met plexiglas. Gemeenteraadsleden zullen dus ook zitten waar normaal gezien het publiek plaatsneemt. Wie iets wil zeggen, zal dat doen vanaf een spreekgestoelte”, zegt Coppens.

Vanaf oktober zal de livestream op volle kracht werken. “Wie praat, komt dan automatisch in beeld. De naam van de spreker zal vanaf dan ook te zien zijn”, zegt Coppens. “Vanaf oktober zullen de raadsleden weer op hun plaats zitten in het halfrond en zullen er enkele toeschouwers worden toegelaten.”