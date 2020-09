Gemeenteraad bespreekt op 14 oktober carnaval 2021 Rutger Lievens

30 september 2020

30 september 2020

13u46 2 Aalst De gemeenteraad van Aalst organiseert op 14 oktober een Verenigde Commissie over de carnavalseditie van 2021. Eerder kelderden de carnavalsgroepen het idee van een zomercarnaval. De carnavalisten werken wel aan een 3D cartoonfestival in februari

De afgelasting van carnaval Aalst in 2021 deed heel wat stof opwaaien, vooral omdat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) meteen ook een voorstel lanceerde om een zomercarnaval te organiseren in het laatste weekend van juni. Het leverde vooral veel wrevel op in de carnavalswereld. Ondertussen lijkt de zomercarnaval volledig van de baan en wordt er gedacht aan activiteiten in de carnavalsperiode die coronaproof zijn.

Een Feestcomité is er voorlopig nog niet samengesteld na de verkiezingen van oktober 2018, maar we hebben wel een gemeenteraad die een initiatief neemt. “De Verenigde Commissies rond carnaval 2021 zal plaatsvinden op woensdag 14 oktober om 19 uur. Of die vergadering fysiek kan doorgaan of digitaal, zal volgende week in overleg met de fractieleiders en het college van burgemeester en schepenen beslist worden”, zo kondigt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) nu aan. Mogelijk zullen er op de gemeenteraad nieuwe voorstellen gedaan worden om toch iets te maken van carnaval 2021.