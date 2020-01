Geluk puren uit pianotoetsen: Carl (36) speelt in Utopia eigen composities Rutger Lievens

31 januari 2020

17u12 0 Aalst Op 15 december 2019 zat Carl Van Buggenhout (36) achter een vleugelpiano in Cimorné in Aalst en betoverde hij de toehoorders met zijn zelfgecomponeerde pianomuziek. Het was zijn eerste optreden sinds de muziekschool en het smaakt naar meer. Op dinsdag 4 februari 2020 – tijdens de Utopiaweek – speelt Carl om 19 uur in het Utopiacafé te Aalst een mix van rustgevende eigen nummers en pianomuziek van bekende hedendaagse componisten.

Carl Van Buggenhout, een burgerlijk ingenieur uit Aalst, startte 28 jaar geleden met zijn muziekopleiding in de muziekschool van zijn geboortestad. Met de piano was het liefde op het eerste gezicht. “Toen mijn ouders me als kind gevraagd hebben welk instrument ik wilde kiezen, moet ik direct gezegd hebben: ik wil piano studeren. Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet waarom ik voor piano gekozen heb. Mijn moeder had graag gewild dat ik gitaar zou gaan leren spelen, een makkelijk transporteerbaar instrument. Maar ik had het geluk dat mijn ouders meteen instemden: ‘oké, geen enkel probleem’, en een buffetpiano in huis hebben gehaald. Zalig, dat ging vlotjes, plezant.”

“Ik ben dankbaar dat ik een instrument heb mogen leren bespelen, en ben erg blij van mijn keuze voor piano. Het is een compleet instrument. Je kan er veel klank uit krijgen maar ook heel intimistisch spelen. Het was meteen mijn instrument. Ik ben steeds blijven piano spelen, maar met het ouder worden was er minder tijd. Je start een gezin en gaat werken, maar toch ben ik altijd blijven spelen en componeren.”

Op 13 eerste liedje gecomponeerd

Carl was 13 jaar toen hij zijn eerste pianoliedjes componeerde. “Je kreeg de opdracht een improvisatie te maken en vervolgens uit te schrijven. Ik besefte toen wel al: dat is mijn ding”, zegt de Aalsterse componist. Hij is heel erg tevreden dat hij een klassieke opleiding in de muziekacademie volgde. “Je krijgt een basis mee waarmee je alle kanten op kunt. Dat is het grote voordeel van je muziekcarrière op de muziekschool te starten. Als ik zin heb om Chopin te spelen, haal ik een boek boven en begin te studeren. En als ik een leuk nummer hoor op de radio en dat wil naspelen op piano, dan kan ik me daar ook in verliezen.”

Op zijn zestiende schreef hij de muziek voor het totaalspektakel van de muziekschool van Aalst. “Op die nummers werd een choreografie gemaakt en daarmee hebben we twee voorstellingen in Cultuurcentrum De Werf mogen geven. Een unieke kans en een fantastische ervaring.”

Daarna duurde het tot eind vorig jaar tot hij een optreden heeft gegeven. In 2019 heeft hij zijn muzikale project een nieuwe vorm gegeven en heeft hij zes recente werken geschreven. “Ik kon mijn gevoelens kwijt in het componeren aan de piano. Als kind een instrument leren bespelen waar je dan later je emoties op kwijt kunt, dat kan heel erg waardevol zijn, heb ik geleerd. Gesterkt door vrienden nam ik dan ook verdere stappen om met mijn muzikale project naar buiten te komen.”

De pianomuziek van Carl is ondertussen te beluisteren via onder andere Spotify, TikTok, YouTube, Napster, Tidal, Amazon, Google Play en Instagram/Facebook.

“Stuur je kinderen naar de muziekschool”

Carl heeft op 15 december 2019, tijdens een optreden in Cimorné in het kader van de Warmste Week, ontdekt dat optreden hem goed ligt. “Ik trok in november naar de wielerpiste met het idee om een concert te geven voor het goede doel, en kreeg meteen de steun van enkele professionele organisatoren om een concert op poten te zetten waarbij Wouter Dewit en ikzelf onze eigen muziek vertolkten. De stress die ik vroeger als kind heb gehad, was er deze keer niet meer bij, mede dankzij de ervaringen die je als leerling hebt mogen opdoen tijdens optredens georganiseerd door de muziekschool. In tegenstelling tot vroeger genoot ik tijdens het optreden. Dit wil ik meer doen”, zegt hij.

Op dinsdag 4 februari – tijdens de Utopiaweek – speelt Carl om 19 uur in het Utopiacafé te Aalst een mix van rustgevende eigen nummers en pianomuziek van bekende hedendaagse componisten. Van 1 tot 8 februari zijn er tal van muziekoptredens, woord- en dansvoorstellingen door leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten, en oud-leerlingen zoals Carl krijgen dus ook een podium. “Als ik één tip kan geven aan ouders: stuur uw kinderen naar de muziekschool. Als het hen ligt, zal je er geen spijt van krijgen, want ze krijgen iets mee voor het leven”, zegt Carl.

Alles over Carl Van Buggenhout vind je op www.carlvanbuggenhout.be