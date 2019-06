Geloofsgemeenschap Ten Bos viert vijftigste verjaardag Rutger Lievens

11 juni 2019

17u51 5 Aalst De geloofsgemeenschap van Ten Bos in de Sint-Amanduskerk van Erembodegem heeft haar 50-jarig jubileum gevierd. Op het jubileum van de geloofsgemeenschap was er niet alleen een volle kerk voor de misviering en receptie maar ook een volle bus enthousiastelingen die nadien nog wilde verder vieren.

“Pastoor Dirk Moereels ging voor in de eucharistie en werd daarvoor bijgestaan door twee bekenden. Oud-pastoor Frans van Peteghem was speciaal uit Kalken gekomen om mee te vieren. En vanuit Aaigem-Burst was Fons Vinck afgezakt. Drie herders die in de loop van die vijftig jaar een ontzettend belangrijke rol hebben gespeeld in deze gemeenschap”, zegt Peter Biesbrouck van de geloofsgemeenschap.

“De geest en het enthousiasme waren voelbaar in deze jubileumviering op Ten Bos. Het was dan ook Pinksteren. De ruimte was heerlijk versierd met gouden vlammen en achter een zelfgemaakt glasraam danste een vuur. De Ten Bos Gospelsingers en de gospelband brachten er meteen ritme en sfeer in. Titels als ‘Oh happy Day’ en ‘Hosanna’ verklappen iets van de bijzondere ambiance die zo’n vieringen daar hebben. En het feit dat er in zo’n verlengd weekend nog zes misdienaars zonder veel aandringen bereid zijn om er bij te zijn, spreekt boekdelen. En ook de drie solisten bij de vormelingen houden ergens de belofte in dat er nog toekomst is voor deze geloofsgemeenschap. Ze gaan alvast voor nog eens 50 jaar”, zegt hij.

50 mensen stapten daarna nog de bus op richting Buggenhoutse bossen om er een crimi-spel te spelen dat enkele medewerkers hadden uitgedacht. De dag werd afgesloten met een maaltijd in Meldert.