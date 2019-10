Geldboete en rijverbod voor bestuurder die rood licht negeerde Koen Baten

14 oktober 2019

17u18 3 Aalst Aalstenaar M.J. is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een boete van 320 euro nadat hij vorig jaar een rood licht negeerde en botste met een lijnbus.

Het licht stond al een hele tijd op rood toen de overtreding werd begaan. De beklaagde stond al een tijd te wachten en dacht dat het groen was toen hij vertrok. Hij kwam in aanrijding met een lijnbus en raakte zelf gewond door de botsing. De advocaat van de beklaagde vroeg om een milde straf en een weekendrijverbod, zodat hij zijn job nog kon uitoefenen. De rechtbank ging hier op in en gaf hem een rijverbod van acht dagen dat hij in het weekend mag uitvoeren.