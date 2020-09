Exclusief voor abonnees Geen vervanger voor Ilse Uyttersprot in schepencollege, CD&V nu definitief in oppositie Rutger Lievens

07 september 2020

14u53 0 Aalst Het stadsbestuur van Aalst zal het mandaat van Ilse Uyttersprot niet meer openstellen. Als er een schepen stopt of overlijdt, moet de gemeenteraad beslissen of het mandaat opnieuw wordt opengesteld of niet. Binnen de meerderheid van N-VA, Open Vld en de onafhankelijken is er overeenstemming om geen nieuwe schepen aan te stellen.

Op 15 september vindt de eerste gemeenteraad plaats zonder de oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot, die op 4 augustus het leven liet in een daad van partnergeweld. Na die verschrikkelijke gebeurtenis stond de wereld in Aalst stil. Meer dan een maand later trekt het politieke leven zich weer op gang, zonder de zo betreurde politica.

