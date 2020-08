Geen tiende Priester Daens Vredesloop in 2020 Rutger Lievens

28 augustus 2020

14u32 0 Aalst Er komt dit jaar geen tiende editie van de Priester Daens Vredesloop. Die loopwedstrijd door het stadscentrum van Aalst zou normaal op zondag 15 november plaatsvinden.

“Door de onzekerheden met betrekking tot het toegestane aantal deelnemers en toeschouwers, het in te zetten aantal vrijwilligers om binnen de limieten van de maatregelen het event veilig te laten verlopen, de te verwachten opkomst en onmogelijkheid van kleedkamers, douchegelegenheid en catering hebben we besloten het loopevent niet te laten doorgaan”, zeggen de organisatoren Vredeshuis, Priester Daensfonds, AalstMixt en Atletiek Land Van Aalst. Ze overwegen een alternatief in de vorm van een Vredeswandeling en hopen daar eerstdaags over te kunnen communiceren.