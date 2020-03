Geen textielmuseum op Du Parc, Fidoucia verhuist naar Vredeplein: “Ik moet mijn droom loslaten” Rutger Lievens

02 maart 2020

13u56 32 Aalst Het textielmuseum op de Du Parc-site in Aalst komt er niet. Het was de droom van Sigrid Deceulaer van lingeriezaak Fidoucia, maar na tegenkanting en rechtszaken omwille van de vergunning van het belevingsconcept, heeft ze beslist niet door te gaan met de plannen. Fidoucia opent in april een nieuwe winkel aan het Vredeplein in Aalst.

Tegen haar zin laat Sigrid Deceulaer haar droom los om een textiel- en belevingscentrum op te starten op Du Parc. In de vroegere kousenfabriek, tot voor kort een van de beruchtste stadskankers van Aalst, wordt nieuw leven gepompt. Een restaurant, een sporthal, kunstateliers en een binnenspeeltuin starten er op of zijn al open. Het textielmuseum, dat de link moest leggen met het verleden, komt er niet.

Sigrid Deceulaer wilde eigenlijk al in september 2019 de deuren openen van haar textielmuseum en belevingsconcept, maar ze kreeg tegenkanting en ze trok naar de rechtbank. “De rechter had op 13 december beslist dat de zegels aan de ingang van het nieuwe textielmuseum op Du Parc verwijderd mochten worden. Het Vlaams Gewest is daarop in beroep gegaan tegen de beslissing. Er is een nieuw proces-verbaal opgesteld. In januari trokken ze hun klacht in. Uit het vonnis was gebleken dat hun dossier niet sterk genoeg was. Met datzelfde dossier teruggaan naar de rechtbank, dat zouden ze opnieuw verliezen. Dus stelden ze een volledig nieuw dossier op. Ik ben bij de stad gaan praten en er was een overleg met de ambtenaar van het Vlaams Gewest. ‘We blijven bij ons standpunt’, kreeg ik te horen”, vertelt Sigrid Deceulaer.

“Het stopt hier”

Ze is er het hart van in, maar ze trekt er een streep onder. “Het stopt hier”, vindt Sigrid. “Ik heb geen zin in dit gevecht. Ik ben er te oud voor geworden. Al die negatieve energie, dat hoeft niet voor mij. De stad Aalst wil het duidelijk niet, dit textielmuseum, ook al moeten ze er zelf geen cent aan uitgeven. Het is een gemiste kans voor de stad. Er gaat heel wat erfgoed verloren. Ik zou bijvoorbeeld samenwerken met de familie van het bedrijf Nominette. Dat archief blijft nu ergens op een zolder staan. Al die typisch Aalsterse carnavalslintjes staan nu in dozen”, zegt ze.

De voorbije maanden was er een pop-up van Fidoucia in de Kattestraat in Aalst. De nieuwe lingeriezaak opent aan het Vredeplein. “We hebben beslist om te verhuizen naar Vredeplein 2, de vroegere winkel van Sarah Pacini. Die hebben daar 21 jaar een zaak gehad en zijn nu weg. Het is een heel mooi pand, zeer stijlvol”, zegt ze. De nieuwe zaak opent midden april, de grote opening staat voorlopig gepland op 30 april.

Hoge hakken

“Een museum wordt het dus niet meer. De workshops blijven we doen. Zo zal er bijvoorbeeld een ‘hoge hakken-atelier’ worden opgestart. Vrouwen leren er op hoge hakken lopen. Niet alleen vrouwen, er komen ook workshops voor mannen die op hoge hakken willen leren lopen. Zeker handig tijdens de Voil Jeanettenstoet (lacht). In mijn team zit ook een make up-artist en we zullen make-upworkshops organiseren voor vrouwen die kanker hebben. Dat zijn dingen die ik op Du Parc wilde doen. Met de opbrengst van de shop wilde ik die workshops daar financieren. Het museum zou gratis zijn. Het zou iets unieks zijn. De stad was er niet klaar voor. Zeer zeer jammer.”

In de pop-up van Fidoucia in de Kattestraat zijn er opendeurdagen van 6 tot 14 maart. “Als mensen ons willen steunen na deze zware maanden, mogen ze massaal komen shoppen!”, zegt Sigrid.