Geen Ros Beiaardommegang vandaag, maar de Aalsterse prins carnaval houdt de vete levend: “Deel de foto van deze ezel, als ode aan het Ros” Rutger Lievens

24 mei 2020

11u06 16 Aalst Vandaag is het de dag dat het Ros Beiaard van Dendermonde niet mag buitenkomen en dat gaat ook in Aalst niet onopgemerkt voorbij. Prins carnaval van Aalst Yvan De Boitselier postte een foto van een als clown verklede ezel op Facebook en vraagt om die te delen. “Om Dendermonde een hart onder de riem te steken.” De vete tussen Aalst en Dendermonde leeft nog.

De Ros Beiaardommegang van Dendermonde kan door het coronavirus niet doorgaan vandaag en ook in Aalst wordt daar bij stilgestaan. Yvan De Boitselier deed een oproep. “Vandaag was het de dag dat dat beestje van Dendermonde nog eens buiten mocht. Maar het heeft niet mogen zijn, ook het Ros moet dit jaar in zijn kot blijven”, zegt Yvan. “Om Dendermonde een hart onder de riem te steken vraag ik om uw profielfoto te veranderen in deze mooie ezel. Komaan Aalst, laat uw goed hart eens zien.”