Geen Rock Zottegem, Cirk gaat voor plan B, De Pikkeling twijfelt nog Rutger Lievens en Frank Eeckhout

15 april 2020

19u45 1 Aalst Massa-events zoals de Gentse Feesten en Rock Werchetr zijn verboden tot 31 augustus. De kans dat kleinere evenementen als Cirk en De Pikkeling in Aalst doorgaan, is eveneens zeer klein. Organisatoren zoeken ondertussen naar alternatieven of bereiden zich voor op een afgelasting van hun evenement.

In Aalst zijn er in de zomer drie grote evenementen: het na-Tourcriterium, Cirk en De Pikkeling. Op het criterium zijn er tussen de 50.000 en 80.000 toeschouwers, De Pikkeling en Cirk lokken over de verschillende dagen heen al snel 20.000 bezoekers. De organisatoren van het criterium lieten gisteren al weten dat ze een jaartje overslaan. De Tour is uitgesteld, maar het na-Tourcriterium van Aalst keert pas terug in 2021.

Cirk en De Pikkeling

Omdat Cirk en De Pikkeling geen mega-events zijn, is het nog niet 100% duidelijk of ze mogen doorgaan. Bij De Pikkeling bespreken ze de komende dagen hoe het verder moet. “Ofwel gaat De Pikkeling niet door, ofwel zal het een light-versie zijn”, zegt Chris Aelbrecht van De Pikkeling, dat elk jaar eind juli plaatsvindt. “Want wat met de internationale folkloristische groepen? Zullen zij naar België mogen reizen? En als ze hier zijn, mogen we ze dan opvangen in gastgezinnen zoals we gewend zijn?”, zegt Aelbrecht. De Pikkeling beslist binnenkort.

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Cultuur in Aalst, is duidelijk. “Als Cirk als massa-event gekwalificeerd wordt, wat in de lijn van de verwachtingen ligt, is het duidelijk dat het niet zal kunnen doorgaan zoals andere jaren. Daarnaast wil ik er op wijzen dat het circusfestival deels gefinancierd wordt door subsidies, deels door sponsorgeld. Ik zou het niet koosjer vinden om nu bij bedrijven aan te kloppen om sponsorgeld te vragen. Bedrijven zijn nu bezig om hun zaak zo snel weer op de rails te krijgen”, zegt De Gucht. Toch werkt hij aan een plan B. “Je kan perfect iets organiseren rond circus zonder dat je dat in de publieke ruimte doet met een massa mensen. Kijk naar Kunstoevers in Aalst, dat volledig online gebeurt. Misschien kunnen we iets participatief organiseren, waar de mensen thuis aan kunnen meewerken. Verschillende scenario’s liggen op tafel.”

Rock Zottegem

De festivalzomer wordt er ook eentje zonder Rock Zottegem. Organisatoren en broers Kurt en Karl De Loor hadden de beslissing natuurlijk enigszins verwacht, maar ze komt toch hard aan. “Begrijp ons niet verkeerd: gezondheid gaat voor, altijd. We hebben begrip voor de beslissing, maar het tweede weekend van juli zullen we toch een traantje wegpinken. Het beloofde nochtans een mooie editie te worden, we hadden nog een pak mooie Belgische en internationale namen kunnen strikken. Het zal hopelijk voor volgend jaar zijn”, zeggen Kurt en Karl De Loor.