Geen parkeerboetes meer tot einde coronamaatregelen Rutger Lievens

19 maart 2020

15u31 0 Aalst Parkeerbedrijf OPC zal geen parkeerboetes meer innen voor de duur van de coronavirus-crisis in alle steden en gemeenten waar het bedrijf actief is. Dus ook in Aalst.

“Door de sluiting van de winkels en de beperking van het openbare leven is ook het verkeer in de steden en gemeenten, zowel als het aantal geparkeerde wagens tot een minimum beperkt”, zo meldt Peter Lamens van OPC. “Ook ons parkeerbedrijf OPC bv en aanverwante vennootschappen worden hierdoor genoopt tot een alternatieve manier van werken, waarbij de veiligheid en de gezondheid van de automobilisten, zowel als ons eigen personeel de topprioriteit heeft. “

“In overleg met en op uitdrukkelijke vraag van enerzijds de federatie van de parkeerbeheerders op het openbaar domein en anderzijds de beleidsverantwoordelijken van de meeste steden hebben wij daarom besloten om de controles op de straat tijdelijk op te schorten en dit vanaf woensdag 18 maart 12 uur voor de duurtijd van de door de overheid genomen maatregelen”, aldus Lamens.

Parkingshops

Dit wil zeggen dat in de praktijk noch in de blauwe, noch in de betalende zones, parkeerretributies zullen uitgeschreven worden tijdens deze periode. “Onze administratieve medewerkers in onze parkingshops blijven werkzaam tijdens de openingsuren voor het publiek, maar werken achter gesloten deuren. Zij zijn tijdens de openingsuren volop ter beschikking per mail of per telefoon”, zegt de zaakvoerder van OPC.