Geen Levensloop door corona, maar wel plantje en goodiebag voor de vechters Rutger Lievens

29 september 2020

10u50 1 Aalst Normaal gezien zou vorig weekend Levensloop Aalst plaatsgevonden hebben, maar corona stak er een stokje voor. Het Levensloop-comité wou het weekend toch niet zomaar laten voorbij gaan.

“Zeker onze vechters zijn we niet vergeten! In deze rare tijden denken we vooral aan hen. Vandaar zijn de leden van het comité de afgelopen dagen bij hen langs gegaan om hen te verrassen met een plantje en een goodiebag”, zegt het Levensloop-comité.

“Het waren mooie en emotionele momenten aan de deur. Gezellige maar ook moeilijke verhalen maar met een warmte zoals tijdens een normaal Levensloop-weekend.”

Ondertussen wordt al uitgekeken naar de editie van volgend jaar. In 2021 vindt Levensloop plaats op 25 en 26 september. Inschrijven doe je hier.