Geen inkrimping Feestcomité maar uitbreiding: 43 leden aangevuld met experten Rutger Lievens

03 juli 2019

13u52 16 Aalst Het was dan toch geen afscheidstournee, de optredens van het Feestcomité in de rusthuizen van Aalst rond carnaval. Het plan om het Feestcomité in te krimpen van 43 naar 21 leden, aangevuld met carnavalsexperts, kon op heel wat ongerustheid rekenen. Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen zegt nu dat de inkrimping er niet komt. “Maar we zullen meer een beroep doen op experts.”

Het Feestcomité is officieel een adviesraad die de stad heeft opgericht om het stadsbestuur raad te geven over de organisatie van carnaval. In de praktijk is het veel meer dan dat: zo hebben de leden van het Feestcomité een speciale status onder carnavalisten, trekken ze mee het feest op gang, dragen ze net als carnavalsgroepen hetzelfde kostuum en worden ze vooral ingezet als vrijwilligers om de carnavalsstoet en andere carnavalsactiviteiten in goede banen te leiden.

Carnavalscongres

In de aanloop van carnaval geraakte bekend dat er plannen waren om het Feestcomité te halveren, wat op een pak ongerustheid kon rekenen. Er was op een gegeven moment zelfs sprake van een staking van het Feestcomité tijdens carnaval, iets wat vermeden kon worden. Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen zegt nu dat er niet zo veel gaat veranderen. “Het Feestcomité blijft even groot. We zullen op bepaalde vergaderingen wel meer experts uitnodigen. Mensen die expertise hebben in affiches bijvoorbeeld, als de affiche moet worden gekozen”, zegt Verleysen.

Het zou wel kunnen dat het Feestcomité op termijn een andere naam krijgt. “Op de naam Feestcomité ligt ondertussen wat stof. Het is mogelijk dat het geen adviesraad blijft, maar onder een andere vorm doorgaat”, zegt Verleysen. “In het najaar komt er een carnavalscongres in De Werf. Daar zal nagedacht worden over de toekomst van carnaval met iedereen die ermee te maken heeft.”

Wat met de losse?

Ongetwijfeld op de agenda van het carnavalscongres: de discussie over de numerus clausus (groepenstop) en de relatie met de losse groepen. De vertegenwoordigers van de vereniging van De Losse Groepen stuurde deze week een open brief naar het stadsbestuur. “Via de pers vernamen wij een paar dagen geleden dat het CBS beslist heeft om voor de carnavalsstoet van 2020 een numerus clausus met opvulregel te hanteren”, schrijven Jan Louies en Jacquy De Pauw.

“Inderdaad, het valt niet te ontkennen dat de stoet van 2019, met ruwweg twintig procent minder officiële en losse groepen even lang of zelfs langer duurde dan de jaren voorheen. Reden te meer om onze visie dat de stoet niet te lang maar wel te traag is en dat andere maatregelen nodig zijn om tot een vlottere stoet te komen, nader te onderzoeken. De ook door ons in het verleden al meermaals aangekaarte ineffectiviteit van het huidige Feestcomité als adviesraad speelt daarin een grote rol”, schrijven ze.

Opruiende taal

De Losse Groepen zegt de leden voortaan vrij te laten in het al dan niet naleven van het stoetreglement. Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen noemt het ‘opruiende taal’. “De beslissing om tot een numerus clausus met opvulregel te komen werd genomen op het schepencollege van 18 oktober 2018, na raadpleging van de vzw Carnavalist Tot In De Kist en het Charterelle (de vereniging van De Losse Groepen) in september 2018", zegt hij. “Er wordt nu uitvoering gegeven aan een genomen beslissing. Belangengroepen zoals Carnavalist Tot in De Kist of de Charterelle moeten voor een uitvoering van een beslissing van het stadsbestuur mijn inziens niet geraadpleegd worden.”

Brief van De Losse Groepen:



Via de pers vernamen wij een paar dagen geleden dat het CBS beslist heeft om voor de carnavalsstoet van 2020 een numerus clausus met opvulregel te hanteren.

Los van het feit dat wij eender welke vorm van numerus clausus zoals eerder al meerdere keren aangegeven, een aanslag blijven vinden op het karakter van ons carnaval en zeker niet de juiste en effectieve manier om de tijdsduur van de stoet zelf in te korten, betreuren wij dat deze beslissing werd genomen zonder voorafgaandelijk overleg met het ‘t Charterelle, de vereniging die ongeveer 70 procent van losse groepen vertegenwoordigt.

Wij betreuren deze beslissing des te meer omdat al onze eerdere aanvragen om onze opmerkingen en ideeën ter zake, zowel formeel en informeel rechtstreeks aan de burgemeester zelf gericht, de voorbij twee jaar te horen, zonder gevolg bleven. Deze volgehouden weigering om op zijn minst andere zienswijzen te aanhoren is naast het gebrek aan democratisch karakter ervan, des te meer opmerkelijk omdat het tot vandaag gevoerde beleid tot hier toe niets heeft opgebracht.

Inderdaad, het valt niet te ontkennen dat de stoet van 2019, met ruwweg 20 procent minder officiële en losse groepen even lang of zelfs langer duurde dan de jaren voorheen. Reden te meer om onze visie dat de stoet niet te lang maar wel te traag is en dat andere maatregelen nodig zijn om tot een vlottere stoet te komen, nader te onderzoeken.

De ook door ons in het verleden al meermaals aangekaarte ineffectiviteit van het huidige Feestcomité als adviesraad speelt daarin een grote rol, en is niet van dien aard dat wij onze vorig jaar al uitgesproken beslissing om dit comité als gesprekspartner te negeren zullen herzien.

Uw beslissing om eenzijdig, lees zonder raadpleging van onze vereniging, deze nieuwe regeling in te voeren, noopt ons er als bestuur toe te besluiten dat u onze vereniging niet langer als gesprekspartner aanziet, waarvan akte. Het ontwijken van elk overleg of raadpleging met ‘t Charterelle ontzegt ons ook elke autoriteit naar onze leden toe om hen te vragen, zoals wij in het verleden altijd gedaan hebben, het huidige stoetreglement na te leven. Wij zullen hen dan ook van uw beslissing op de hoogte brengen en hen vrij laten dat reglement, waar wij trouwens in belangrijke mate aan meegewerkt hebben, naar eigen goeddunken te interpreteren.