Geen events meer in CC De Werf tot 30 juni, tickets worden terugbetaald Rutger Lievens

01 april 2020

12u49 2 Aalst De stad Aalst betaalt tijdens de coronacrisis tickets voor geannuleerde evenementen terug. CC De Werf zal gesloten blijven tot 30 juni. Ook zwemabonnementen worden vergoed.

“De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor verschillende beleidsdomeinen in onze stad. Het college van burgemeester en schepenen nam een aantal belangrijke beslissingen rond het stedelijke vrijetijdsaanbod. Sinds vrijdag 27 maart is er een politieverordening van kracht die alle openbare en private evenementen op Aalsters grondgebied verbiedt tot 17 mei 2020. Tientallen activiteiten en evenementen die de stad zelf organiseert, worden bijgevolg noodgedwongen geannuleerd of uitgesteld”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Het college van burgemeester en schepenen besliste dat alle inschrijvingsgelden en tickets worden terugbetaald aan deelnemers en toeschouwers van het stedelijk vrijetijdsaanbod tijdens de gehele coronacrisis. Dat geldt ook voor alle zaalreservaties en occasionele huursommen. “Lopende abonnementen worden verlengd met de periode van de sluiting door de coronacrisis (bv. zwemmen, cursussen, escapegame Belfort, lessenreeksen...). Ook lopende concessieovereenkomsten worden opgeschort”, zegt de stad Aalst.

Het CC De Werf heeft zijn deuren gesloten en zal zijn gehele voorjaarsseizoen annuleren. Er zullen geen activiteiten meer plaatsvinden in De Werf tot 30 juni 2020. Ook hier worden alle tickets terugbetaald. Wie een abonnement heeft voor het zwembad of tickets had voor een voorstelling in De Werf, hoeft zelf geen contact op te nemen met de betrokken stadsdiensten. De diensten zullen iedereen zelf contacteren en de nodige afspraken tot terugbetaling of verlenging maken.