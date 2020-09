Geen drankstanden meer in Kerstdorp Grote Markt, wel ijspiste op Werfplein Rutger Lievens

10 september 2020

Aalst Eindejaar zal door corona ook wat anders dan anders verlopen in Aalst. Zo zal je geen glühwein of jenever kunnen drinken in het Kerstdorp op de Grote Markt van Aalst.

De stad zou normaal ook dit jaar weer uitpakken met ‘Overwinteren in Aalst’. Door het coronavirus zal ook het eindejaar in Aalst wat anders dan normaal verlopen. De voorbereidingen zijn volop bezig. “Het is de bedoeling dat er opnieuw een Kerstdorp komt, en we werken aan de noodzakelijke aanpassingen”, zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (Onafhankelijk). “Op de Grote Markt zullen bijvoorbeeld geen drankstanden meer staan. Op het Werfplein keren de ijspiste en de bar terug, want dat kan je coronaveilig organiseren”, zegt de schepen.