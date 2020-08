Geen Cirk!, maar wel het eerste TOER-weekend Rutger Lievens

21 augustus 2020

15u32 2 Aalst Geen Cirk! dit jaar in Aalst, wel TOER. Dit weekend vindt het eerste TOER-weekend plaats. Nog tot 13 september kan je met de fiets of te voet op ontdekkingstocht in de stad. Een coronaproof kunstparcours, dat je – gewapend met de gratis TOERfolder – op je eigen tempo kan afleggen. Tijdens de weekends voorziet de stad ook in extra acts.

Schaatsrijders op de spiegelvijver in het stadspark, Elanders in het Heuvelpark, magische paddenstoelen aan het Klein Parksken... TOER zorgt toch nog voor een vleugjes CIRK! deze zomer. Deze installaties zijn niet doorlopend en enkel in het weekend. Bekijk de uren op https://koerentoer.aalst.be. Uiteraard zijn de coronaregels ook hier van kracht en wordt er beperkt publiek toegelaten. Maar geen nood, er zijn meer dan genoeg speelmomenten.

Aalsters talent

TOER is niet enkel hét moment om verborgen plekjes, maar ook om het werk van Aalsterse kunstenaars te ontdekken. In dat opzicht is TOER een verlenging van KUNSTOEVERS, waar veel kunstenaars al een podium kregen. Ontdek Aalsters en ander talent dankzij de samenwerking tussen verschillende stadsdiensten en cultuurcentrum De Werf, Utopia, Netwerk en Erfgoedcel Denderland.

Zoek de kabouter

TOER is ook de ideale activiteit om met kinderen te doen, je komt sowieso langs enkele fijne speeltuinen. Er hebben zich ook een paar kabouters verstopt langs het TOERparcours. Ze zijn enkel zichtbaar voor kindjes en houden zich verscholen tussen het groen. Je vindt ze op de kaart met een kaboutericoon. Vind alle acht kabouters, geef het codewoord door bij de medewerkers van het toeristisch kantoor en maak kans op een mooie staycationprijs, namelijk een ‘cadeaubon Aalst’ van 25 euro.

Om van alle TOERhaltes te genieten, breng je het best je smartphone mee. Niet enkel om je Instagram te voeden, maar ook om de audiogids ermee te beluisteren. Scan de QR-code, download de Izi.travel-audiogids TOER 2020 en beluister alle verhalen en extra info.

Ruil een plantje met UiTPAS

Voor tien neem je een KOER&TOER-kamerplantje mee naar huis, als aandenken aan UiTPASpunten dat fijne TOERtje en om je staycation op te fleuren. Je kunt punten sparen en een plantje ruilen in het Infokantoor Toerisme en tijdens de weekends in Villa Botanica (in het stadspark).

Folder

De handige folder, met plan en alle info over de acts en installaties kun je gratis afhalen bij het toeristisch kantoor, het administratief centrum en Utopia. TOER vormt een culturele tandem met KOER. KOER&TOER wil tijdens deze bijzonder zomer de Aalstenaar toch nog cultuur laten beleven. Info en tickets KOER&TOER: https://koerentoer.aalst.be