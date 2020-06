Geen camperplaatsen in de zomer van 2020, maar er is beterschap op komst Rutger Lievens

25 juni 2020

16u26 2 Aalst De twee plaatsen voor campers in Aalst zijn door de werken aan het stedelijk zwembad niet beschikbaar, waardoor toeristen met een camper niet kunnen halthouden in de stad. De stad werkt eraan en creëert twee extra plaatsen voor campers aan Schotte.

“Campervakanties zitten in de lift. Dat was al een tijdje zo maar de coronapandemie zorgde voor extra belangstelling bij het publiek voor deze vorm van toerisme. Helaas zijn de twee camperplaatsen aan het zwembad wegens de bouwwerken niet bruikbaar. Voor de zomer van 2020 hebben we dus geen plaatsen beschikbaar”, verklaart Aalsters schepen van toerisme Mia De Brouwer (N-VA).

Schotte

Maar er is ook goed nieuws. In het meerjarenplan werd budget voorzien voor de aanleg van twee camperplaatsen op het terrein Schotte. Camperplaatsen zijn tijdelijke parkeerplaatsen voor mobilhomes waar water en elektriciteit kan worden genomen en afvalwater kan worden geloosd. “Voor kampeerautotoeristen zijn natuur en recreatie belangrijke motieven bij de keuze van hun bestemming. Ze houden van fietsen en wandelen. Net daarom is de site Schotte een aantrekkelijke locatie”, weet N-VA-fractievoorzitter Caroline De Meerleer, die vanuit haar functie binnen het Directiecomité en de Raad van Bestuur van het SportAG dit dossier heeft opgevolgd. Met deze goedgekeurde overheidsopdracht wordt de heraanleg van de plaatsen aan het zwembad en de aanleg van de plaatsen op Schotte aanbesteed. “De vraag wordt steeds groter. De investering in een extra aanbod aan camperplaatsen creëert een toeristische troef voor onze stad”, zegt ze.

Vier plaatsen in 2021

“Tegenover de situatie van vorig jaar verdubbelen we dus in 2021 het aantal plaatsen”, vult schepen De Brouwer aan. “Wat mij betreft hoeft dat ook geen eindpunt te zijn. Mobilhomeplaatsen zijn trouwens per definitie plaatsen die voor een zeer korte tijd worden gebruikt en de bezetting ervan kent dan ook een hoge rotatie. De plaatsen op Schotte worden aangelegd tijdens de werken voor de heraanleg van de Kapellekensbaan”.