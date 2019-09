Geen bommen op Siesegem, wel archeologieonderzoek Rutger Lievens

09 september 2019

14u36 0 Aalst Buurtcomité Leefbaar Maal vroeg zich af of er naar explosieven werd gespeurd op de Siesegemkouter in Nieuwerkerken. Er was een bedrijf aan het werk dat daarin gespecialiseerd is. Het stadsbestuur stelt de omwonenden gerust en zegt dat het om archeologisch onderzoek gaat.

Bij Leefbaar Maal waren ze een tikkeltje ongerust toen ze eens nakeken welk bedrijf daar op de velden in de buurt van hun huizen aan het werk was. “Momenteel is ADEDE Search & Recovery aan de slag op de Siesegemkouter, op het deel dat pas in fase1b aan bod komt voor ontwikkeling”, meldde Leefbaar Maal. “Volgens hun website is ADEDE gespecialiseerd in opsporing en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE), geofysisch onderzoek en archeologie op land en onder water.”

De schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) stelt de mensen gerust. “Deze werken vinden plaats in het kader van archeologie. Het bedrijf neemt stalen om de nota te vervolledigen. Vermoedelijk zijn ze vandaag ook nog weg. Het heeft dus helemaal niets te zien met springstoffen”, zegt ze.