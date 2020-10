Geen besmettingen in Aalsterse OCMW-woonzorgcentra Rutger Lievens

09 oktober 2020

Op dit moment is geen enkele bewoner van een Aalsters OCMW-woonzorgcentrum besmet met het coronavirus.

Schepen Sarah Smeyers (N-VA) bevestigt dat er voorlopig geen senioren besmet zijn in de woonzorgcentra van het OCMW van Aalst. Vorige maand was er in het woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem nog een besmetting vastgesteld. Op dit moment staat de teller op nul. Goed nieuws dus.