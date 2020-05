Geen avondmarkten in Erembodegem en Moorsel door coronacrisis Rutger Lievens

06 mei 2020

13u27 24 Aalst De avondmarkten in Erembodegem en Moorsel kunnen dit jaar niet doorgaan door de coronacrisis. Het stadsbestuur van Aalst heeft dat beslist.

Het was te verwachten, maar het is nu ook officieel: de avondmarkten in juni in Erembodegem en Moorsel worden geschrapt dit jaar. Die van Erembodegem zou normaal gezien plaatsvinden op 25 juni en die van Moorsel op 15 juni. Erembodegem Dendert hoopt in het najaar nog iets te kunnen organiseren. “Op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen werd het besluit bekrachtigd om onze kermis met avondmarkt in Erembodegem op 25 juni 2020 niet te laten doorgaan in het kader van de epidemie”, aldus Erembodegem Dendert. “We bekijken nu of we in het najaar nog iets kunnen organiseren.”