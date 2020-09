Geen auto’s meer door Margrietstraat in Baardegem bij begin en einde school Rutger Lievens

21 september 2020

16u38 1 Aalst De zesde schoolstraat in Aalst en deelgemeenten is officieel geopend. Op vraag van Vrije Basisschool De Margriet in Baardegem loopt nog tot het einde van dit schooljaar een proefproject. Hierbij zal gemotoriseerd verkeer dagelijks bij aanvang en einde van de schooldag tijdelijk uit de Margrietstraat geweerd worden.

In de Eikstraat, de Maaldreef, de Pontstraat en op Meldert Dorp en de Graanmarkt kennen ze het fenomeen ‘schoolstraat’ reeds. Nu komt daar dus ook de Margrietstraat in Baardegem bij. “Om een schoolstraat te kunnen inrichten, heb je voldoende vrijwilligers nodig die dit helpen handhaven”, legt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs, uit. “Het Aalsters stadsbestuur is het team van basisschool De Margriet en de ouders die aan deze school verbonden zijn dan ook erkentelijk dat zij hieronder hun schouders willen zetten.”

Er zijn verschillende redenen waarom schoolstraten worden ingericht. Eerst en vooral kunnen kinderen zelfstandiger en veiliger de schoolpoort bereiken. Bijkomend worden ouders hierdoor ook gesensibiliseerd om hun kinderen op een meer duurzame manier naar school te brengen en ten slotte wordt de luchtkwaliteit in de directe schoolomgeving verbeterd.

Belangrijk om te weten over de schoolstraat in Baardegem: elke schooldag vanaf 21 september tot en met 30 juni 2021 van 8 tot 8.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur (woensdag 11.45 tot 12.15 uur). De Margrietstraat tussen Baardegem-Dorp en Mechelse Weg zijn dan verkeersvrij. Schoolkinderen kunnen met de auto afgezet worden op Baardegem-Dorp. De toegang langs de Margrietstraat is dan enkel voor fietsers en voetgangers.