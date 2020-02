Geen Alexander De Croo (Open Vld) in tribune Aalst carnaval: meeste nationale politici vermijden de controverse Rutger Lievens

22 februari 2020

13u11 0 Aalst Opmerkelijk: geen Alexander De Croo (Open Vld) dit jaar in de tribune. Het Oost-Vlaamse boegbeeld van Open Vld is normaal elk jaar met zijn vader Herman als toeschouwer aanwezig op de Grote Markt van Aalst tijdens de stoet. “Overvolle agenda”, klinkt het. Ook de meeste andere Belgische toppolitici laten Aalst dit jaar links liggen.

Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) nodigde in totaal een groep van zo’n 30 Belgische toppolitici uit, waaronder de leden van de Belgische en Vlaamse regering. Weinig politici gingen in op de uitnodiging. “Gwendolyn Rutten (Open Vld) en minister Ben Weyts N-VA) hebben laten weten dat ze naar Aalst komen. Herman De Croo (Open Vld) heeft eerder al bevestigd. Het is een vaste waarde in de tribune van Aalst carnaval. Als die niet zou komen, dan is dat nieuws”, zegt D’Haese (N-VA). “De rest heeft niet geantwoord of zich verontschuldigd.”

Het meest gehoorde excuus: agendaproblemen. Andere geven toe dat ze niet in Aalst willen gezien worden, na de heisa rond de Joodse praalwagen.