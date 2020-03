Geen afhaalmaaltijden bij L’Histoire 32, wel zelfgebakken zuurdesembrood, kombucha en kefir Rutger Lievens

16 maart 2020

12u18 0 Aalst Jason en Laurence van restaurant L’Histoire 32 uit Aalst hebben beslist om geen afhaalmaaltijden te organiseren, maar te focussen op zelfgemaakt zuurdesembrood en sappen.

“We hebben gekozen om ons enkel te focussen op ons brood, en sappen. Door het werk dat erin kruipt hebben we geen tijd om iets klaar te krijgen voor take-away”, zeggen Jason en Laurence van L’Histoire 32 in de Molenstraat in Aalst.

Brood en sappen kunnen besteld worden op 0475/49.09.94. Een zuurdesembrood van 900 gram kost 5,5 euro. Een halve liter kombucha en kefir kosten 4,9 euro. Voor een liter betaal je 9,9 euro.