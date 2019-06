Geef je mening over plannen bedrijvenzone Dender Noord Rutger Lievens

18 juni 2019

17u09 0 Aalst Op 24 juni is er een infomarkt over de te vernieuwen bedrijvenzone Dender Noord in Aalst. De stad wil verouderde bedrijventerreinen herontwikkelen en vraagt de mening van de burgers.

Het participatiemoment vindt plaats op maandag 24 juni in Syntra, Wijngaardveld 9 in Aalst. Tussen 18 en 21 uur kan je de infomarkt vrij bezoeken. Je krijgt uitleg aan infopanelen en kunt feedback geven.

“De stad is gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dender Noord’ en raadpleegt daarbij bedrijven en bewoners tijdens een participatiemoment op maandag 24 juni. In dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden twee gebieden bestudeerd: de bedrijvenzone Dender Noord met Lion D’Or, Wijngaardveld, Hofstade en Tragel en het agrarisch gebied Popperode omgeven door een woonlint. Het plangebied situeert zich tussen de N41 ten westen, R41 (ringviaduct) ten zuiden en Bredestraat – Popperodedries – Ouden Dendermondsesteenweg ten oosten”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

De stad wil de bestaande, verouderde bedrijventerreinen herontwikkelen tot hedendaagse en kwaliteitsvolle bedrijvenzones. “Verkeersveiligheid, duurzaamheid en slim ruimtegebruik staan voorop. Daarnaast is er ook de ambitie om het landelijk gebied Popperode toegankelijker te maken voor de buurt”, zegt de stad. “Om deze ambities mogelijk te maken is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. In dit plan worden bestemmingen vastgelegd en verduidelijken voorschriften hoe het gebied verder ontwikkeld wordt. De stappen bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zijn wettelijk vastgelegd. De eerste stap is de opmaak van de zogenaamde startnota. Die legt de bouwstenen van het plan vast.”

De startnota kan je raadplegen van 18 juni tot en met 16 augustus 2019. Je kan de startnota inkijken aan de balie ‘Bouwen en wonen’ van de stad Aalst. Via www.aalst.be is de nota ook digitaal beschikbaar.

