Gedenkteken voor Bende-slachtoffers aan vernieuwde Delhaize Rutger Lievens

26 juni 2019

12u17 14 Aalst Er komt een gedenkteken voor de slachtoffers van de Bende Van Nijvel aan de nieuw te bouw Delhaize aan de Parklaan in Aalst. De winkel waar de aanslag plaatsvond in 1985 wordt in 2020 gesloopt en vervangen door een moderne supermarkt.

Acht mensen verloren er op 9 november 1985 het leven bij een aanslag van de Bende Van Nijvel. “De Delhaize is de plek waar ik mijn moeder, vader en zus voor het laatst in leven heb gezien”, zegt David Van de Steen, die de aanslag overleefde. Hij gaat nog elk jaar op 9 november terug om een kaarsje te branden. “Ik begrijp de beslissing van de Delhaize want het gebouw is verouderd. Toch is het een deel van de geschiedenis die hiermee zal verdwijnen.”

Roel Dekelver van Delhaize zegt dat er een gedenkteken zal komen. “Hoe het er zal uitzien, dat staat nog niet vast. Het moet een eerbetoon zijn aan de slachtoffers en hun familieleden”, zegt hij.