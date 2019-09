Gedenkplaten voor nazi-slachtoffers aan gevel SMI Rutger Lievens

22 september 2019

08u37 0 Aalst Aan de gevel van het SMI in Aalst hangen voortaan twee gedenkplaten om slachtoffers van nazi-terreur uit WO II te herdenken.

Leerkracht Wouter Van der Spiegel (58) brengt het boek ‘Tussen Ajuin en Jodenster’ uit. Daaruit blijkt dat twee keer zoveel Aalsterse ‘achterhuizen’ bestonden om joden te verstoppen voor de nazi’s. Zijn bevindingen lees je hier.

Om nooit meer te vergeten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, zijn er nu twee gedenkplaten aangebracht aan de gevel van de school SMI in de Vrijheidstraat. Op de ene plaat staat te lezen: “Tijdens WO II werden twee internen van het internaat van de broeders De Deo door de Duitse bezetter opgepakt, opgesloten en weggevoerd naar een concentratiekamp.” Op de tweede gedenkplaat is te lezen dat een onbekend aantal joden tijdens de oorlog een schuilplaats vond in het voormalig internaat van de broeders De Deo.