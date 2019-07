Gedenkplaat aan geboortehuis schrijver Louis Paul Boon is verdwenen Rutger Lievens

01 juli 2019

13u17 0 Aalst De gedenkplaat voor de Aalsterse schrijver Louis Paul Boon aan zijn geboortehuis in de Dendermondsesteenweg in verdwenen. De Marnixring bracht er de gedenkplaat aan in 2012, 100 jaar na de geboorte van de schrijver.

De ouders van Louis Paul Boon, Jef Boon en Stella Verbestel, woonden in de Dendermondsesteenweg 36 toen hun zoon Louis geboren werd op 15 maart 1912. De Marnixring gaf in 2012 wel toe dat het niet 100% zeker is dat Boon in dit huis werd geboren. “Op het trouwboekje van Boons ouders staat duidelijk Dendermondsesteenweg 36 vermeld. Het enige wat gebeurd kan zijn, is dat de stad de nummering ondertussen heeft laten veranderen”, zei Harry Van Oers van de Marnixring Iwein Van Aalst toen. “Met dit naamplaatje willen we een cultureel gat dichtrijden en duidelijk maken dat één van de beste Vlaamse schrijvers hier is geboren.”

7 jaar later is het naamplaatje plots verdwenen. “We waren nog niet op de hoogte, maar we zullen navraag doen waar het naartoe is”, zegt Michel Verhelst van de Marnixring.