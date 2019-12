Gedaan met stijlvol struikelen: Aalst maakt Grote Markt ‘stilettoproof’ Rutger Lievens

03 december 2019

13u35 172 Aalst Aalst zal tegen 2024 een vernieuwde Grote Markt hebben. Het hartje van Aalst is al langer toe aan een make-over: kasseien liggen los, het is een hindernissenparcours voor vrouwen met stiletto’s en senioren met rollators. Ook de rotonde - een relict van de tijd dat er nog auto’s mochten rijden op de Grote Markt - is achterhaald.

De heraanleg van de Grote Markt is een van de prioriteiten van het meerjarenplan 2020-2025. Dat plan is goedgekeurd door het stadsbestuur met N-VA, Open Vld en CD&V’er Katrien Beulens, maar niet door Ilse Uyttersprot (CD&V). Het meerjarenplan werd gisteren verstuurd naar alle gemeenteraadsleden. De situatie is nogal uniek, omdat CD&V al laten weten heeft dat de handtekening van CD&V-schepen Beulens niet betekent dat de partij dit meerjarenplan goedkeurt. Algemeen directeur Wim Leerman zei eerder dat er aan het financiële evenwicht van de in het schepencollege goedgekeurde meerjarenplanning niet meer gemorreld kan worden, maar het stadsbestuur kan wel nog schuiven in wat ze prioritair vindt.

Stiletto’s

Tenzij de stad de komende weken en maanden in onbestuurbaarheid belandt en CD&V kost wat kost de heraanleg van de Grote Markt uit de meerjarenplanning wil, kunnen we de vernieuwing van de Grote Markt de komende jaren verwachten.

Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is alvast volop bezig met de voorbereidingen. “In 2020 starten we dit dossier op. Voor het ontwerp van de nieuwe Grote Markt zullen we samenwerken met een onderzoeksbureau”, zegt de schepen van Stadsvernieuwing. “Ik verwacht dat de werken in 2021 of 2022 zullen kunnen van start gaan”, zegt hij.

De heraanleg van de Grote Markt van Aalst is iets waar grondig moet over nagedacht worden. “Je mag het historisch karakter niet uit het oog verliezen, maar de Grote Markt moet wel stiletto-proof worden”, zegt De Gucht (Open Vld). “Door de losliggende kasseien en diepe voegen tussen de stenen is het voor senioren met een rollator of dames met stiletto’s niet makkelijk om zich te verplaatsen op de Grote Markt. Bovendien passeert daar ook de carnavalsstoet en heb je er de popverbranding. Daar moet allemaal rekening mee gehouden worden”, zegt de schepen.

Rotonde verdwijnt

De kasseien zouden wel behouden worden. “Maar we zouden kiezen voor een grotere kasseisteen, van hetzelfde graniet zoals in de Kattestraat, en ervoor zorgen dat de stenen echt gelijk liggen. De vier tinten grijs en beige zouden we doortrekken naar de omliggende straten: Molenstraat, Kerkstraat, Sluierstraat, Rozemarijnstraat en Sint-Jorisstraat”, zegt De Gucht. Het ziet ernaar uit dat de rotonde op de Grote Markt binnen enkele jaren verdwijnt. “Die is totaal achterhaald”, zegt de schepen. De vraag is natuurlijk wat er in de plaats moet komen. Een fontein sluit hij niet uit. “Alles zal daar alleszins gelijkberms worden gemaakt, met de nodige groenvoorzieningen”, zegt hij. “De heraanleg van de Grote Markt moet de horeca en handelszaken ten goede komen. In tijden van online shoppen moet een bezoek aan het centrum voor alle leeftijden een aangename belevenis zijn", zegt de schepen.