Gebouw C&A en bioscoop Feestpaleis krijgen fris wit kleurtje: “Meer uitstraling voor winkelstraten” Rutger Lievens

14 mei 2020

17u39 8 Aalst Het bekende gebouw van C&A in de Nieuwstraat heeft voortaan een witte gevel en ook bioscoop Feestpaleis zit bijna in een nieuw jasje. Geen toeval, want de stad Aalst werkt aan een frissere uitstraling voor de winkelstraten.

“Enkele bekende gebouwen in onze binnenstad krijgen een nieuw opgefrist kleurtje”, zegt schepen Caroline Verdoodt (N-VA). “Winkelzaak C&A en cinema Feestpaleis worden in een witter jasje gestopt. Achter de schermen werken we met de dienst Planning en Stadsvernieuwing aan een beeldkwaliteitsplan voor onze binnenstad. Het doel is om onze winkelstraten een frissere uitstraling te geven. Uniformiteit wordt hierbij het codewoord. Aalst is niet langer meer de stad van 50 tinten grijs. Onze stad fleurt verder op.”