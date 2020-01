Geboorteaangifte in de kraamkliniek praktisch (nog) niet haalbaar Rutger Lievens

29 januari 2020

11u46 0 Aalst De geboorteaangifte in de kraamkliniek doen is in Aalst niet haalbaar. Dat antwoordde schepen Mia De Brouwer (N-VA) in de gemeenteraad op een vraag van onafhankelijk raadslid Silke Van Vaerenbergh.

Onafhankelijk raadslid Silke Van Vaerenbergh interpelleerde schepen Mia De Brouwer over de mogelijkheid om de geboorteaangifte in de kraamkliniek te doen. Schepen De Brouwer antwoordde hierop dat dit louter wettelijk gezien perfect mogelijk is, als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Praktisch gezien en rekening houdende dat Aalst over twee kraaminrichtingen beschikt, is dit op dit ogenblik niet mogelijk.

“Aangezien werken-op-afspraak op de planning staat, zou dit na de implementatie ervan een optie zijn aangezien op dat moment de ‘klantenstroom’ zo goed als volledig onder controle is”, aldus De Brouwer (N-VA). “Onze balie-uren zijn vrij ruim. We hebben geen meerdere voor- en namiddagen waarop wij gesloten zijn en waarop we dus eventueel op verplaatsing zouden kunnen gaan.”

Indien er personeel en tijd kan worden vrijgemaakt door te werken op afspraak moet uiteraard ook nagegaan worden of de kraamklinieken willen mee instappen in dit verhaal. “Zij moeten namelijk akkoord gaan dat er bij hen ruimte en tijd wordt vrijgemaakt om een medewerker van de stad toe te laten de aangiftes op te nemen”, zegt de schepen.